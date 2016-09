Professora é agredida depois de ignorar cantada

A professora Brunna Dias Ribeiro foi agredida e assaltada depois de não responder a uma cantada. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (9), em um endereço movimentado do centro de Recife (PE), quando ela voltava da Universidade Federal do Pernambuco.

Em um relato no Facebook, com mais de oito mil compartilhamentos até a noite deste domingo (11), Brunna contou que ouviu “gracinhas” vinda de um rapaz que estava com amigos.

Sem resposta, o rapaz resolveu, então, partir para a violência física. O agressor se aproximou e, antes que pudesse perceber, acertou a lateral do olho da professora, perto do rosto.

“Caí no chão. Ele achou pouco e me bateu novamente. Sacudiu todo o conteúdo da minha bolsa no chão, roubou todo o dinheiro que estava na minha carteira e depois saiu correndo com os outros dois rapazes”, relatou ela no post.

A jovem, que registrou ocorrência publicamente pela internet, também falou da sensação de impotência e da falta de ação das pessoas que presenciaram a cena. “Ninguém fez nada. Ninguém me ajudou. Estava sozinha e atônita. Absolutamente sozinha, no chão e juntando todas as minhas coisas”, continuou.

Ela ainda desabafou sobre a violência diária contras as mulheres. “Todo santo dia algum homem passa dos limites e agride ou mata uma mulher. Todo santo dia a gente assiste calado ao vizinho que bate na mulher, ao sobrinho que grita com a namorada, ao pai que bate na esposa. Todo santo dia. E eu to cansada dessa merda toda!”.

