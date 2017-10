Professora é empurrada por pai de aluno e recebe ameaças da mãe no PR

O caso aconteceu dentro de uma escola municipal. O homem teria ido buscar o filho dez minutos mais cedo e não preencheu formulário obrigatório para que o menino pudesse sair

O pai de um aluno de uma escola municipal de Maringá, no Paraná, por pouco não agrediu uma professora na última quarta-feira (4). O homem havia ido à unidade de ensino buscar o filho, 7 anos, dez minutos antes de o horários das auas acabarem. No caso, ele teria que preencher um formulário informando a saída antecipada do estudante.

Segundo informções do G1, ele chegou a ir à secretaria, mas não preencheu o documento, saiu da sala, foi até o pátio onde o garoto estava e, quando ia embora da escola, empurrou duas educadoras. Uma delas caiu. “Eu estava na porta, ali no portão, ele empurrou a mão da outra professora e me empurrou. E eu caí de costas na mureta, com as pernas para cima mesmo, literalmente”, contou a professora que não quis ser identificada.

A mãe do aluno também agrediu a docente, mas verbalmente. “Foi quando a esposa dele chegou, em cima da rampa, e começou a me agredir com palavras e ameaçar que, se os pais não liberassem ele, ela iria descer e ia me agredir”, detalhou, em entrevista ao G1. Ela adiantou que, na segunda-feira (9), o advogado dela entrará com uma ação contra os pais do menino.

