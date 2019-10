Professora é estuprada em estacionamento de escola

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na segunda-feira (30), as aulas foram suspensas. Professores e pais de alunos protestaram contra a insegurança no local.

A vítima foi abordada quando se dirigia ao carro, no final do expediente. O diretor afirma que a vítima não soube dizer se o criminoso estava armado, mas entrou em estado de choque diante das ameaças do criminoso.

(Foto:Google Street)-Homem entra no estabelecimento com desculpa de ir à secretaria

