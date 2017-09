Professora é presa após enviar fotos íntimas para alunos no Snapchat

A polícia agora investiga se a professora teve envolvimento físico com algum dos estudantes. Em nota, a escola informou que Tracy está suspensa até a conclusão das investigações. Redação/RedeTV! “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

As investigações apontam que Tracy enviou, durante vários meses, inúmeras imagens explícitas para os meninos a quem ela dava aulas na Logan High School, que fica no estado da Virgínia Ocidental (EUA). A direção da escola acabou sendo alertada justamente por um dos alunos.

