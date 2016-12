Professora é presa fazendo sexo oral em aluno

A corte entendeu que isso foi um erro da professora, mas que a ausência dela em casa já seria um “inferno” para o marido e as crianças. Jill é mãe de dois filhos. “Você e sua família devem entender que os juízes devem seguir as leis. Trinta e dois meses de prisão é a menor sentença nessas circunstâncias”, completou o juiz.

Os advogados de acusação afirmaram que Jill praticou o ato por três vezes no adolescente enquanto estava no avião. “Você, na época, era uma professora assistente que tinha a responsibilidade de cuidar dos jovens. É ultrajante que você tenha perdido seu senso que permitiu que agisse assim”, disse o juiz, segundo o jornal Metro.

