Professora faz sexo com alunos dentro da escola e vai em cana após ser denunciada

Uma professora americana do Ensino Médio entrou numa fria com a Justiça. June Kendall, de 29 anos, essa mulher acima, foi detida após ser acusada de ter relações sexuais com dois alunos dentro de uma escola em Chicago (EUA). Ambos adolescentes são menor de idade. June conheceu os rapazes no ano passado. Ela não era professora direta delas, mas não demorou muito para que o trio ficasse bem próximo

De acordo com a imprensa americana, June é casada, mas foi flagrada trocando mensagens eróticas com os adolescentes. Em uma delas, a professora propôs fazer sexo com eles.

E o encontro sexual de fato aconteceu, última segunda-feira, uma testemunha flagrou a professora entrando em uma salinha anexa à sua sala de aula. Em seguida, um deles entrou — e saiu de lá cerca de meia depois!

No mesmo dia, o outro aluno também entrou na sala. Ao ser interrogado pelas autoridades locais, os garotos confessam o ato sexual, considerado crime no Estado de Illinois.

June foi interrogada e acabou presa.

A escola emitiu uma declaração após a prisão: “Nossa prioridade número um é, e sempre será, o bem-estar, segurança e educação dos nossos alunos”

Casos como este não são raros nos Estados Unidos. Outra professora causou rebu no mundo ao seduzir um aluno menor!

A americana Mary Beth Haglin, de 24 anos, foi detida no fim de julho sob a acusação de exploração sexual de um menor. A professora dava aula na Washington High School, em Cedar Rapids, Estado de Iowa (EUA), e se envolveu com um aluno menor. Desesperada, na época, deu declarações polêmicas, do tipo “a escola sabia de tudo”. Agora, resolveu revelar novos picantes detalhes. Diz que era constantemente seduzida pelo garoto dentro da classe.

A professora admitiu o sexo. O nome dele, no entanto, não foi revelado. Apenas a idade: 17 anos .

Mary foi solta e está respondendo em liberdade. Está trabalhando em uma pizzaria da cidade, uma vez que está proibida de voltar a lecionar .

R7

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...