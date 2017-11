Professora mandava ‘nudes’ e exigia sexo para aumentar notas de alunos. Veja o vídeo!

Foto: Reprodução -A professora colombiana Yokasta M, de 40 anos, que lecionava em Medellin, tinha métodos “pouco usuais” para avaliar seus alunos.

Segundo o portal La República, do Peru, ela ameaçava os alunos, principalmente de 16 e 17 anos, afirmando que iria melhorar as notas deles se fizessem sexo com ela. Caso eles negassem, Yokasta falava que iria reprová-los.

Ela foi descoberta pelo pai de um aluno ao enviar fotos provocantes para seu celular. Agora ela pode ser condenada a até 40 anos de prisão, e seu marido está pedindo o divórcio.

Veja algumas das imagens que a educadora enviava:



(Com informações do portal do Holanda e La Republica)

