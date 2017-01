Professora que engravidou de aluno é condenada a 10 anos de prisão

Adolescente tinha 13 anos na época e pais souberam e aceitaram a gravidez da professora. Pai chegou a simular um relacionamento com ela e mãe e outros alunos a defenderam no tribunal.

Um juiz do estado do Texas, nos Estados Unidos, condenou na sexta-feira (13) a 10 anos de prisão uma professora de inglês de um instituto de Houston, por manter uma relação com um aluno de 13 anos, de quem ficou grávida em 2015, segundo informações dos veículos de imprensa locais.

Com a condenação, o juiz Michael McSpadden, quis fazer deste caso um exemplo para evitar futuras relações entre alunos e professores, uma vez que, na sua opinião, casos parecidos ocorrem com muita frequência.

A professora Alexandria Vera tinha 24 anos quando ficou grávida de um aluno de 13 de um instituto do Distrito Escolar Independente de Aldine, nos arredores de Houston, onde ela trabalhava.

Os pais do estudante tinham mostrado compreensão com o relacionamento de seu filho com a professora e também com a gravidez, de acordo com testemunhas que falaram no julgamento.

No entanto, a professora optou por fazer um aborto após ser questionada por um oficial de bem-estar familiar.

Durante o julgamento, alguns detalhes do caso foram revelados, como que o pai do menor e Alexandria simularam manter um relacionamento para tentar encobrir o que realmente estava acontecendo.

Também descobriram que a professora chegou a passar férias com a família do ano e que ela cedia sua casa para que outros alunos mantivessem relações sexuais.

Alexandria Vera se tinha sido declarada culpada por abuso sexual agravado de um menor de idade, com a esperança de evitar a prisão e receber uma condenação de liberdade condicional, mas o juiz quis fazer dela um exemplo.

A mãe do menor e outros alunos de Alexandria estiveram nos tribunais para dar apoio a ela.

Fonte: G1.

