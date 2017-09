Professores concederão entrevista para falar da greve no Pará

O comando de greve do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp) concede, na tarde desta segunda-feira (4), entrevista coletiva para falar do dissídio. O encontro ocorrerá na sede do Sintepp, no bairro da Campina, em Belém.

Segundo informações da categoria, o principal assunto a ser tratado é a denúncia do projeto do governo do Estado de não cumprir as reivindicações da categoria, que incluem pontos como o pagamento imediato do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN).

Os professores reclamam que em 2015 foi a última vez que o governo reajustou e pagou adequadamente o piso aos servidores.

Outro fato que será levado à pauta da entrevista é o pagamento do retroativo referente aos anos 2011 e 2015, além da garantia dos 200 dias letivos no ano de 2017, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) aprovou a diminuição da carga horária.

“A Seduc aprovou no CEE a redução para 160 dias do ano letivo 2017”, informa o Sindicato.

Reforma nas escolas, alimentação e transporte escolar de qualidade, segurança nas escolas e entorno, valorização dos funcionários de escola, PCCR Unificado e eleições diretas para direção de escola, contra o assédio moral, garantia de licenças como a licença prêmio, defesa do Sistema de Organização Modular de Ensino, o SOME, concurso público para todos os cargos e contra a privatização da escola pública são os pontos de reivindicação.

GREVE

Em assembleia geral realizada na última sexta-feira (1°), a categoria deliberou pelo início da greve na Rede Estadual a partir da próxima quarta-feira (14), com ato público a partir das 9h, na SEDUC Sede (Av. Augusto Montenegro).

SERVIÇO:

Coletiva de Imprensa

Data: 04 de setembro de 2017 (segunda-feira)

Hora: 16h

Local: SINTEPP. Rua 28 de Setembro, 510, entre Assis de Vasconcelos e Piedade – Campina.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...