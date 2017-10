Professores da rede estadual anunciam fim da greve

Os professores da rede estadual de ensino do Pará decidiram, na manhã desta quarta-feira (18), pela suspensão da greve que havia iniciado no último dia 14 de setembro. Com a suspensão da greve, as aulas serão retomadas nesta quinta-feira (19).

A decisão pelo fim da paralisação foi tomada em assembleia na Escola Cordeiro de Farias, em Belém. No entanto, segundo Mauro Borges, Secretário Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp/PA), ficou decidido que a categoria segue em estado de greve.

“Isso [o estado de greve] significa que a categoria pode retomar a greve a qualquer momento caso não haja acordo com o Governo”, explica Mauro Borges.

O sindicato buscará esses acordos com o Governo, por exemplo, no dia 31 de outubro, quando haverá uma audiência de conciliação sobre o piso salarial de 2017 no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). Neste dia, haverá uma paralisação estadual e ato às 9h em frente ao tribunal.

Os professores da rede estadual também devem paralisar no dia 10 de novembro, aderindo à greve nacional de diversas categorias.

Fonte: DOL.

