Professores da rede estadual entram em greve no Pará

Categoria se reúne em um ato em frente ao Palácio dos Despachos, em Belém, nesta quarta-feira, 3. Liminar expedida na terça, 2, determinou presença de 80% dos professores do ensino médio.

Os professores da rede estadual de ensino do Pará entraram em greve nesta quarta-feira (3), suspendendo as aulas por tempo indeterminado nas escolas públicas do estado. A categoria se reúne durante a manhã em frente ao Palácio dos Despachos, na avenida Doutor Freitas, em Belém, para pedir uma audiência com o governador Simão Jatene.

Na última terça-feira (2), Governo do Pará propôs à Justiça Estadual uma ação declaratória de ilegalidade de greve, após indicativo de greve de professores da rede estadual, anunciada pelo sindicato da categoria, por prazo indeterminado, a partir desta quarta. A decisão liminar da desembargadora Luzia Nadja Nascimento determinou que seja mantido o contingente de 100% dos professores do 3º ano do ensino médio e o mínimo de 80% dos professores do nível médio, sob pena de multa de R$ 50 mil, por ato e por dia de descumprimento. A liminar também proíbe o fechamento e interdição de vias ou outros bens públicos; além do impedimento de ingresso às escolas para alunos e servidores que não desejarem aderir à greve. De acordo com a Seduc, o sindicato foi notificado quanto a decisão de descontar os dias parados dos professores que aderirem ao movimento grevista.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp), cerca de 60% dos professores de escolas na região metropolitana de Belém aderiram à greve, alguns deles paralisaram totalmente as atividades, outros de forma parcial garantindo as aulas para alunos do terceiro ano do ensino médio. A direção do Sintepp informou ainda que faz um levantamento para saber o volume de adesões em todo o estado.

Fonte: G1 PA.

