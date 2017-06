Professores da rede municipal decidem por fim à greve em Marabá

Categoria paralisou atividades há uma semana, após aprovação de plano de cargos e salários que promoveria redução nos rendimentos de docentes. Professores voltaram às aulas nesta terça, 6.

Professores da rede municipal decidiram encerrar a greve da categoria e voltar às salas de aula nesta terça-feira (6), em Marabá, no sudeste do Pará. Os professores decidiram paralisar as atividades depois da aprovação do novo plano de carreira e salários, que deve implicar a redução dos rendimentos dos docentes.

A greve foi deflagrada quase uma semana depois da aprovação do novo plano de cargos e salários dos professores. Houve tumulto durante a votação e guardas municipais usaram spray de pimenta dentro do plenário. Na última quinta-feira (1º), a Justiça considerou a greve da categoria ilegal e abusiva.

Das 110 escolas da rede municipal na zona urbana, 42 aderiram totalmente à greve. Já nas 68 restantes houve paralisação parcial das atividades. De acordo com o Sindicato dos Professores do Pará (Sintepp), durante esta terça-feira dia foram realizadas reuniões com os pais dos alunos para informar as motivações da greve.

