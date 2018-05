Professores de Altamira fazem cortejo fúnebre até cemitério para simbolizar enterro da educação no PA

Por G1 PA, Belém Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os manifestantes simularam um cortejo fúnebre pelas ruas do centro comercial em apoio à greve, que está no seu 23º dia.

Professores e alunos da rede estadual de ensino fizeram um protesto nesta quarta-feira (23) em Altamira, sudeste do estado, em prol da educação no município.

Alunos caminharam junto com os professores vestidos de preto e carregando um caixão de madeira. A greve dos professores está no seu 23º dia.

You May Also Like