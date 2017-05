Professores de Marabá protestam contra aprovação da retirada de rendimentos e invadem sessão na Câmara Municipal

Vereadores de Marabá aprovaram mudança em rendimentos de professores e categoria protestou

Professores fazem protesto na Câmara Municipal de Marabá, sudeste do Pará, durante sessão que aprovou a retirada do plano de cargos e salários, além do fim adicional de tempo de serviço da categoria. A votação gerou confusão no plenário e a Polícia Militar foi acionada para intervir. Sessão ocorreu na tarde de terça-feira (23).

A câmara estava lotada e nas imagens que circulam na internet é possível ver o momento em que os professores invadem a área das mesas, quando começa a confusão. Segundo a coordenadora geral do Sindicato dos Professores, Joyce Rabelo, os professores faziam uma manifestação pacífica dentro do plenário, mas a aprovação do projeto alterou os ânimos. “Os professores não ficariam quietos vendo seus direitos serem tirados”, comenta.

Segundo o presidente da câmara, vereador Pedro Correa, o projeto foi discutido durante três meses e os parlamentares teriam apenas cumprido uma ação regimentar.

Danos

Durante o tumulto, foram registrados danos no prédio e em equipamentos. De acordo com o presidente da câmara, um boletim de ocorrência foi registrado para responsabilizar os atos que geraram prejuízos durante a sessão.

Peritos do Instituto Renato Chaves devem analisar o que ficou danificado nos próximos dias e as imagens do circuito interno de segurança podem ajudar na conclusão do inquérito.

