Professores ocupam sede da Prefeitura do municipio de Acará.

Foto: Via Whastapp – Professores da rede municipal de ensino ocupam, desde o início da tarde desta quinta-feira (27), a sede da Prefeitura do Acará. Eles reivindicam o pagamento dos salários atrasados desde agosto.

Segundo informou o Sinttep (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará), a ocupação começou por volta das 12h30. O coordenador municipal do sindicato explica a motivação. ‘Estamos com salários atrasados desde agosto. Já haviamos feito uma paralisação em setembro, mas voltamos com a promessa de pagamento para hoje. Hoje ficamos sabendo que só iriam pagar 15 dias, mas exigimos o pagamento integral’, reclama.

Para forçar uma negociação com a secretaria de educação, a categoria resolveu ocupar o prédio da Prefeitura.

Por Orm

