Professores poderão ter desconto de 30% na compra de carros novos

Baixos salários e moradia longe do local de trabalho são as justificativas para o benefício que deve ser avaliado pelo Senado Federal.

Assim como já acontece em categorias como taxistas, produtores rurais e pessoas com deficiência (PcD), professores também podem passar a obter descontos na hora de adquirir um carro novo no Brasil.A sugestão foi apresentada por meio do portal e-Cidadania e deve ser analisada em breve pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal. A ideia é criar uma lei que estabeleça desconto de pelo menos 30% no preço de automóveis adquiridos por educadores, com consequentes condições facilitadas de compra.

Autora da proposta, a sergipana Valdira Vieira argumenta que a medida favorecerá os professores, que, em geral, têm baixos salários e costumam residir longe do local de trabalho. De quebra, o desconto pode ajudar a aquecer a economia e movimentar o mercado.

O senador Cidinho Santos (PR-MT) é o relator do caso. Desde que foi apresentada, a sugestão já contou com o apoio de mais de 20 mil pessoas. Após análise na CDH, pode ser arquivada ou, se evoluir, transformada em projeto de lei.

