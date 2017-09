Professores protestam e pedem agilidade na investigação de desaparecimento de professora

Manifestação foi na Câmara Municipal de Anapu. Professora desapareceu no município de Pacajá. Policia ainda não tem pistas do paradeiro dela.

Professores da rede pública fizeram uma manifestação na Câmara Municipal de Anapu, sudoeste do estado, na manhã desta sexta-feira (29). Eles pediam agilidade na investigação do desaparecimento de uma professora do município de Pacajá, também no sudoeste paraense.

Cidália Pereira, quer trabalha na escola Hermes da Fonseca, teria sido vista pela última vez na sexta-feira (22), em uma vila da zona rural do município.

A Policia Civil informou que está investigando o caso, mas ainda não tem pistas.

Informações sobre o paradeiro da professora podem ser repassadas pelo telefone (94) 99148-8738.

