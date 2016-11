Professores protestam em frente à prefeitura

A Prefeitura informou ao Jornal Folha do Progresso que não existem atrasos em Folhas de pagamentos da prefeitura, todos os professores receberam dentro do prazo, e que em nenhum momento foi cogitado corte em turma.

A manhã desta sexta-feira (11) foi de protesto em frente á prefeitura de Novo Progresso. A manifestação dos educadores conforme a nota; por falta de pagamento da Folha do 40% , apoio a Greve Geral e não aceitação do fechamento das turmas.

