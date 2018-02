Professores protestam em Paragominas

Queimando pneus, eles interromperam a via de acesso a cidade, em frente a Câmara Municipal e a prefeitura

(Foto divulgação ) – Em retaliação ao decreto expedido ontem (27) pela prefeitura de Paragominas, que trata da greve dos professores do município que já passa dos 40 dias, cerca de 200 educadores, segundo a organização do movimento, ocupam a sede da Secretaria de Educação Municipal. A paralisação estaria prejudicando 25 mil alunos. Na manhã desta quarta (28), os protestantes fecharam a porta da prefeitura.

Além deste ato, em outros pontos da cidade estão acontecendo manifestações desde a noite de ontem (27). Queimando pneus, eles interromperam a via de acesso a cidade, em frente a Câmara Municipal e as casas do prefeito e do secretário de educação.

A prefeitura afirmou que o decreto foi expedido após ser esgotada todas as possibilidades de negociação com a classe e o clamor da sociedade, para que as aulas começassem. No documento fica estabelecido o desconto na folha de pagamento dos dias parados.

Em nota o gestor municipal informou que o pagamento da folha salarial dos profissionais da educação do mês de fevereiro será pago de acordo com o cumprimento da Jornada de trabalho, convocando que os professores voltem ao trabalho até amanhã (01) e que em caso de descumprimento, fica autorizado a contratação temporária e emergencial de novos profissionais.

Os professores municipais entrara de greve em 17 de janeiro deste ano, a categoria alega que a administração municipal não está cumprindo o acordo feito na última greve realizada no fim do ano de 2017. Dentre as reivindicações está o pagamento do retroativo, a implantação do plano de cargos, carreira e remuneração; além de melhorias na infraestrutura das escolas.

