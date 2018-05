Professores protestam no bairro do Marco, em Belém

Os professores estão dando uma aula ao ar livre para os alunos que vão prestar Enem.

Os professores da rede pública estadual, em greve desde o dia 02 de maio, realizam agora de manhã um protesto em frente ao Palácio de Despachos do Governo do Estado, na Av. Dr. Freitas, próximo a Almirante Barroso.

Os professores estão dando uma aula ao ar livre para os alunos que vão prestar Enem. O movimento afirma que a greve segue forte em Belém e nos municípios do interior do Estado porque, segundo os professores, o Governo se nega a apresentar um pauta de negociação concreta para melhorar os investimentos na educação e na valorização profissional.

Os professores acusam ainda o Governo de fazer vista grossa para a situação precária das estruturas escolares, sem merenda e segurança pública. A Regional Sudeste do Pará já conta 9 municípios paralisados

