Professores são chamados a assembleia virtual para tratar de ensino remoto no Pará

Ensino remoto na pandemia é tema de debate: entidade propõe debate maior frente a posição de professores da UFPA (Thiago Pelaes / UFPA)

Sindicato ligado a instituições federais de ensino querem levar posicionamento à reitoria da UFPA

A diretoria do SindProifes-PA, Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado do Pará, fará na tarde desta quarta (22), uma assembleia geral virtual para discutir e deliberar posicionamentos da categoria sobre o ensino remoto no Pará. A assembleia acontecerá às 15h e as deliberações serão encaminhados ao reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Tourinho.

Na semana passada os professores sindicalizados à Associação dos Docentes da UFPA (Adufpa) – Seção Sindical do Sindicato Nacional de Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), decidiram em reunião virtual que não irão retornar às atividades presenciais até o final deste ano, enquanto perdurar a pandemia da covid-19. Na reunião a Adufpa se posicionou também contra o ensino remoto e defenderam ainda o cancelamento do segundo período letivo de 2020.

O SindProifes-Pa que convoca esta assembleia virtual é filiado nacionalmente à Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (Proifes), que contrapõem-se, entre os docentes nas instituições federais de ensino, às orientações da Andes e da Adufpa.

Segundo nota divulgada esta terça (22), a professora Socorro Coelho, Presidente da Diretoria do SindProifes-Pa, e 2ª secretária do Proifes, afirma que existe uma visão diferenciada sobre como encarar o segundo período letivo de 2020. “Há possibilidades e recursos para que muitas atividades de pesquisa e ensino continuem sendo realizadas de forma remota”, avalia a presidente, ressaltando que as aulas remotas só poderão ser realizadas “se houver condições para que todos os alunos e alunas possam participar em iguais condições”.

Socorro Coelho diz que o Proifes produziu uma cartilha onde explica em detalhes “os desafios e propostas de como garantir o acesso às aulas durante a pandemia, e as condições mínimas de segurança necessárias para o retorno às atividades presenciais”.

O SindProifes-Pa diz ainda que irá aplicar uma enquete junto aos professores, para coletar informações sobre o ensino remoto e incentivar que as demais categorias (técnicos e alunos) apliquem enquetes com a mesma finalidade junto aos seus pares.

Em nota recentemente dirigida à categoria, a Diretoria do SindProifes-Pa, sugere que não sejam retomadas atividades presenciais. A nota se basea em um estudo realizado desde o início da pandemia. “Queremos debater formas de retorno às atividades de ensino possíveis de serem desenvolvidas de forma remota, resguardando a qualidade do ensino, o conteúdo do trabalho e imagem social de docentes das instituições de ensino superior”.

O SindProifes-Pa diz ainda que “qualquer tentativa de retomada de atividades de ensino, ainda que remoto, deve levar em consideração a qualidade do ensino; a equidade de acesso de alunos e professores a equipamentos eletrônicos e banda larga de qualidade; o Plano de Formação Docente Institucional para o uso das Tecnologias Aplicadas à Educação; e o respeito às diretrizes da dimensão geracional do processo de utilização do ensino remoto.

O SindProifes-Pa soma cinco anos de atividades e o Proifes existe há 15 anos, com participação de onze sindicatos de professores de instituições de ensino federal no Brasil.

Por:Redação integrada de O Liberal

