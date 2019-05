Profissão Repórter foi ao ar mostrando médicos cubamos que moram em Itaituba

(Foto:Reprodução)-Abertura da reportagem.

Programa da Globo foi exibido na noite da última quarta-feira (1); você perdeu? ASSISTA agora na íntegra.

O ‘Profissão Repórter’ da última quarta-feria, 1º de maio, falou sobre o efeito da saída dos médicos cubanos do Mais Médicos. As equipes do jornalístico passaram por três regiões do país para mostrar o que aconteceu após a mudança no programa.

Itaituba foi uma das cidade destaques na edição, que mostrou a realidade de alguns médicos que passaram a atuar fora da profissão, com vendas de espetinhos e empacotamento em supermercado.

O programa foi bastante assistido pelos itaitubenses, mas a grande maioria perdeu a exibição na TV. Por isso, o Giro trás a matéria na íntegra.

“Invista no teu hospital Municipal, cuide de seus pacientes aí em Itaituba(…) É muito fácil comprar ônibus, agora vai contratar uma equipe de médicos e ver quanto custa.” disse Nélio Aguiar

Veja no vídeo abaixo:

Fonte: Portal Giro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...