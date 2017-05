Profissionais da educação fazem bloqueio na BR-163 em Sinop

Os profissionais da área da educação estão realizando manifesto na BR-163, na altura do bairro Alto da Glória (saída para Sorriso), esta manhã. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Rota do Oeste, as duas pistas foram fechadas por volta das 7h44 e liberadas às 8h04. Durante este período, a concessionária registrou cerca de um quilômetro de congestionamento.

A informação repassada pelos manifestantes é a de que eles vão bloquear as pistas a por cerca de 30 minutos e depois liberá-las por dez minutos. O manifesto está marcado para ocorrer até às 9h. Os profissionais ligados ao Sindicado dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep) estão protestando contra a não concessão a Revisão Geral Anual (RGA) e também contra o descaso na área da saúde – com a situação critica dos hospitais regionais de Sinop e Sorriso.

Uma nota do sindicato, divulgada na semana passada, aponta que o protesto é contra a “retirada de direitos do funcionalismo”, como a não concessão da RGA, que neste ano é de 6,58%. Os funcionários da Educação ainda reclamam o não pagamento de 3,92%, referente ao reajuste do ano passado. A manifestação também pretende criticar a crise na saúde “com fechamento, sucateamento e precarização dos hospitais regionais e a crescente demanda das UPAs”.

De acordo com o diretor regional do Sintep, Valdeir Pereira, apesar do protesto ser organizado pelos profissionais da Educação, há expectativa que outras categorias do Estado participem. “Estamos contando com as demais categorias e movimentos de bairro para somar forças. Afinal, a pauta vai além das questões do funcionalismo público. Também estamos protestando contra a grave situação dos hospitais, principais os regionais”.



Esta semana, o indicativo de greve na escolas estaduais foi aprovado, para o início do segundo semestre. A decisão foi tomada por representantes de 99 municípios durante a assembleia geral do Sintep. Além da RGA, a categoria também exige realização de concurso público e se manifesta contra possíveis terceirizações na área da educação.

