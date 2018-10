Profissionais da região oeste do Pará finalizam curso de combate a incêndio florestal

Curso de Formação de Brigada de Combate a Incêndio Florestal iniciou na segunda (24) e finalizou na sexta-feira (28), em Belterra — Foto: Ascom/Corpo de Bombeiros

Profissionais que atuam nas Defesas Civis de diversas cidades e agentes da Semma participaram do curso, do dia 24 a 28 de setembro.

Aproximadamente 30 profissionais que atuam nas Defesas Civis de oito cidades do oeste do Pará e agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Belterra e Óbidos, concluíram na sexta-feira (28) o Curso de Formação de Brigada de Combate a Incêndio Florestal, em Belterra.

O curso foi promovido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC). As instruções foram feitas por militares do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM), onde está a 4ª Regional de Defesa Civil (4ª REDEC).

Desde a segunda-feira (24), os profissionais dos municípios de Belterra, Alenquer, Curuá, Juruti, Prainha, Óbidos, Oriximiná e Santarém/ Alter do Chão passaram por intensos treinamentos sobre técnicas de combate a incêndios e primeiros socorros.

Os novos brigadistas puderam colocar em prática as técnicas aprendidas nas aulas teóricas e, segundo o Corpo de Bombeiros, os resultados durante as avaliações foram positivos. De acordo com o instrutor, capitão Jerônimo Da Silva, eles obtiveram todos os conhecimentos necessários sobre a forma de utilização de equipamentos em casos de incêndio florestal e queimadas.

“Falamos também sobre construção de acero de segurança, prática de combate direto e indireto, finalizando o curso com exercício simulado, em uma área devidamente autorizada, onde foi realizada a queima, e as guarnições após todo o conhecimento técnico, colocaram em prática os conhecimentos adquiridos”, acrescentou.

Os profissionais passaram por treinamentos práticos sobre combate a incêndios e primeiros socorros — Foto: Ascom/Corpo de Bombeiros

O comandante do 4º GBM, tenente coronel Ney Tito da Silva Azevedo, ressaltou que a formação é necessária para que os profissionais possam fazer a ação imediata ao identificarem o foco do incêndio, para auxiliar no trabalho do Corpo de Bombeiros. Ele explicou que o programa foi efetivado com base no estudo da Defesa Civil Estadual, que apontou as localidades com maior índice de queimadas.

“É claro que se a gente tem a oportunidade de conclamar os demais municípios dentro da nossa jurisdição que também sofreram, mas com uma precipitação menor, nada impede de a gente criar e passar também esses conhecimentos ligados a essa questão. É uma iniciativa louvável”, ressaltou.

A iniciativa tem base na preocupação com a preservação do meio ambiente, com ações para previr os incêndios. São feitos trabalhos integrados por agentes públicos e órgãos para diminuir as ocorrências na região. As brigadas florestais são uma forma de dar suporte nas ocorrências de fogo na floresta.

Por:G1 Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...