Profissionais da saúde de denunciam corte salarial em meio à crise da Pandemia

Em nota, a Secretaria de Saúde de Altamira disse que não houve redução salarial e que os servidores que se sentiram prejudicados devem procurar o departamento de recursos humanos da Sesma. Com relação aos equipamentos de proteção, a secretaria informou que teve dificuldade para adquirir os itens mas já está realizando o abastecimento em unidades de saúde do município.

Servidores da área da saúde de Altamira, sudeste do Pará, denunciam corte salarial sem justificativa em meio à crise da pandemia. Na segunda-feira (6), os profissionais se reuniram em frente à Secretaria Municipal de Saúde pedindo esclarecimentos. Altamira tem um caso confirmado da COVID-19, em um homem de 37 anos que se encontra em isolamento domiciliar, de acordo com o último boletim epidemiológico.

