Profissionais da saúde fazem apelo para população ficar em casa em Novo Progresso

Ato recebe aplausos pelas redes sociais.

Campanha começou no exterior e ganhou as redes sociais no Brasil também.

Numa tentativa de mitigar o avanço do coronavírus e de proteger a própria vida, profissionais de saúde de Novo Progresso iniciaram uma campanha que ganhou as redes sociais nesta semana.

Eles postaram segurando cartazes que formavam a frase “Nós estamos aqui por vocês, por favor fiquem em casa por nós”, eles apelam que a população se mantenha em quarentena, sem sair de casa.

“É para fortalecer o isolamento social, que nesse momento é importante para achatar a curva de contágio do vírus. Cada pessoa na rua é um potencial contagiante ou contagiado da doença”,comentam nas postagens.



A campanha copiada pelos profissionais da Saúde de Novo Progresso teve início em outros países com número relevante de casos confirmados de coronavírus. A mesma mensagem dos trabalhadores – enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem – também pôde ser vista em redes sociais de cidadãos norte-americanos.

A secretaria de ação Social Michelly Meuchi publicou em sua pagina no facebook.veja; Michelly Meuchi Parte da equipe do Hospital Municipal de Novo Progresso Pará #fiqueemcasa Deus abençoe todos os profissionais da saúde a única classe que não recuará e seguirá em alto risco no combate ao corona vírus.

