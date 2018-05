(Foto:Educa Brasil) -Programa de bolsas de estudo disponibiliza guia completo sobre o Enem; confira:

Informações sobre como funciona e dicas de estudo para o exame completam o material

Vai fazer o Enem? O Exame Nacional do Ensino Médio tem se tornado a porta de entrada dos brasileiros que querem começar uma graduação. Por meio dos programas do governo de inclusão educacional, o acesso ao ensino superior tem se tornado mais democrático, possibilitando assim, que muitas pessoas consigam obter o diploma de nível universitário e seguir carreira na profissão que sempre sonhou. Mas você sabe para que serve o Enem? Quem pode fazer as provas? Como utilizar os resultados do exame para estudar em uma universidade pública ou privada com bolsa de estudo ou financiamento?

Para responder essas e outras perguntas, o Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional privado do País, elaborou um material completo sobre o maior exame de acesso ao ensino superior do Brasil. Além de ofertar bolsas de estudo que podem chegar até 70% das mensalidades em diversas modalidades de ensino como: graduação, pós-graduação, educação básica e cursos técnicos, e manter atualizado os estudantes por meio do seu portal E+B Educação, também disponibiliza conteúdo completo sobre o Enem.

Como ter acesso ao material do Enem?



O Enem é uma das provas mais conhecidas entre os brasileiros, principalmente os vestibulandos, e saber como funciona o exame e como se preparar para ele é fundamental para garantir um bom desempenho. Então, confira o Guia completo sobre o Enem e saia na frente rumo à conquista do curso dos seus sonhos.

Veja também: Educa Mais Brasil tem bolsas de estudo para cursos preparatórios para o Enem

Por:Educa Brasil

