Programa de Inovação Educação Conectada leva internet e equipamentos Tecnológicos para escolas municipais de Novo Progresso.

Com o objetivo de trazer avanços e garantir acessibilidade ao conhecimento e aprendizagem dos estudantes e professores da Rede Municipal de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), aderiu ao Programa de Inovação Educação Conectada no ano de 2017, indicando como Articulador Municipal o Professor Darci de Souza e posteriormente nomeando um Grupo de Trabalho para acompanhar e colaborar na execução do Programa.

O programa federal tem como objetivo apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade nas escolas públicas e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica. Atualmente, 12 das 14 unidades de ensino urbanas já receberam a instalação de internet; 3 das 12 escolas rurais já receberam a antena para conexão via satélite; 09 das 12 escolas rurais e uma Creche urbana receberam recursos para aquisição de equipamentos de uso pedagógico.

O recurso financeiro está sendo liberado por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola/Qualidade/Educação Conectada. O recurso é destinado ao atendimento de três ações: a contratação de serviços de acesso à internet; a contratação de serviços de infraestrutura para distribuição do sinal de internet; e para a aquisição de dispositivos eletrônicos e/ou recursos educacionais digitais ou suas licenças. O total recebido até o momento chegou a um montante de R$ 64.697,00 divididos proporcionalmente entre as escolas, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação.

Em Novo Progresso, a fase atual do Programa é de contratação e finalização da instalação de serviços de internet nas escolas da zona urbana e rural. Além da contratação do serviço de internet, também estão sendo instalados equipamentos para distribuição da conexão interna das unidades escolares. A rede ficará à disposição dos professores para o desenvolvimento de atividades pedagógicas com os estudantes, seja no planejamento metodológico de sua docência, como também possibilitará uma maior autonomia dos professores na adoção de tecnologias como instrumento de estratégia didática. Os computadores dos laboratórios de informática também terão acesso à internet rápida e de qualidade.

A próxima fase do programa irá contemplar os servidores das instituições com formações continuadas, onde será garantido que os profissionais envolvidos estejam preparados para implementar o Programa, incorporar e usar recursos tecnológicos educacionais em suas salas de aula.

