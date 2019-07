Programa disponibiliza mais de 35 mil bolsas de estudo para cursos superiores no Pará

Auxílio é ofertado pelo Educa Mais Brasil, com mais de 15 anos de atuação



Dados divulgados pelo Censo da Educação Superior de 2017, revelam que a procura por cursos de graduação tem aumentado, atingindo a marca de mais de 8 milhões de alunos matriculados no mesmo ano. E com a percepção dos profissionais em relação a importância de se investir constantemente em qualificação, a pós-graduação segue o mesmo ritmo de crescimento.

Quem está fora do mercado e deseja ingressar em uma especialização ou tentar um nova carreira pode contar com iniciativas de apoio para retomar os estudos, atualizar o currículo e conquistar melhores oportunidades. Uma opção é contar com a ajuda do Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país, que está ofertando, somente no Pará, mais de 35 mil bolsas de estudo – entre graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância.

Com 15 anos de atuação, o Educa Mais Brasil contempla nove modalidades de ensino. Além das vagas para o ensino superior (37.949 bolsas de estudo), é possível encontrar oportunidades também para a educação básica (12.432), cursos livres e de idiomas (5.129) e cursos técnicos (1.278). Ao todo, para o no estado do Pará são ofertadas 56.788 mil bolsas de estudo.

Cursos de pós-graduação são boa opção

Investir em um curso de pós-graduação é uma boa escolha para voltar ao mercado de trabalho mais qualificado ou mesmo se manter atualizado em tempos de alta competitividade. No entanto, apesar de propício, o investimento nos estudos pode ser alto, o que torna a realização distante da realidade de muitos que não têm condição de pagar o valor integral das mensalidades.

Bolsas de estudo

Se você deseja se qualificar, mas não pode arcar com o valor das mensalidades integralmente conte também com o apoio do Educa Mais Brasil. O programa possui parcerias com diversas faculdades, Universidades, Escolas e Instituições de ensino. Se você optar pelo ensino superior, os descontos podem chegar até 70%. Nas demais modalidades, o teto máximo de desconto é de 50%. A inscrição é gratuita e pode ser feita através do site parceiro do programa, Jornal Folha do Progresso, clicando aqui.

