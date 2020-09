Programa Forma Pará abre mais de 400 vagas para cursos em nove municípios do Pará — Foto: Reprodução/Redes sociais

Inscrições vão até 22 de outubro e a prova deve ser realizada em dezembro.

O programa Forma Pará começa a inscrever nesta quarta-feira (9) para ofertar 405 vagas em curso de graduação em nove municípios paraenses. O programa é uma iniciativa das Universidades Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e a Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional e Tecnologia (Sectet).

O Processo Seletivo Especial (Prosel 2020) será organizado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) e as inscrições são feitas pelo site da instituição até 22 de outubro. As provas devem ser realizadas no dia 13 de dezembro, mas a data poderá ser alterada, após avaliação das condições de segurança em relação a Covid-19.

Os pedidos de isenção por pessoas de comprovada baixa renda serão aceitos até 18 de setembro e a taxa de inscrição de R$ 80 deverá ser paga até o dia 23.

As aulas serão na modalidade modular, onde os cursos funcionarão, preferencialmente, nos meses de março a junho e de agosto a dezembro. No Intervalar, funcionarão em janeiro, fevereiro, parte de março, julho e agosto. Os calendários acadêmicos de cada instituição serão divulgados pelas próprias universidades.

Do total de vagas por curso, no mínimo 50% serão reservadas exclusivamente a candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ou, ainda, que tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino, desde que não tenham frequentado o Ensino Médio em escola privada.

Cursos

Na Unifesspa serão ofertadas:

50 vagas para Bom Jesus do Tocantins (Ciências Contábeis)

50 para Tailândia (Engenharia Florestal)

50 para Abel Figueiredo (Administração)

50 para Itupiranga (Pedagogia)

40 para Piçarra (Medicina Veterinária)

35 para Jacundá (Psicologia)

40 para Ourilândia (Zootecnia)

Na UFOPA serão ofertadas:

50 vagas para Novo Progresso (Engenharia Sanitária e Ambiental)

40 para Rurópolis (Agronomia)

Por G1 PA — Belém

