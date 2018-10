Programa Jovem Aprendiz da Hydro abre inscrições online no PA

Serão ofertadas 105 vagas, sendo 60 para trabalhar na Alunorte e 45 na Albras. Os candidatos devem ter entre 18 e 22 anos

Começam nesta segunda-feira (29) as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2019 da Hydro. A seleção é voltada aos moradores de Barcarena e Abaetetuba e os interessados poderão se inscrever aqui até o dia 20 de novembro. Nesta edição, serão ofertadas 105 vagas, sendo 60 para trabalhar na Alunorte e 45 na Albras. Os candidatos devem ter entre 18 e 22 anos, disponibilidade para trabalhar oito horas por dia, além de terem concluído o Ensino Médio e não terem sido selecionados pelo programa anteriormente.

Para se inscrever, os interessados devem acessar a seção “Empregos e carreiras” no site da empresa e buscar a área “Nossa Vagas”, onde haverá a opção “Jovem aprendiz”. É recomendável que os participantes leiam previamente as instruções na página “Candidatura Online”. No ato da inscrição, é obrigatório anexar o currículo, comprovante de endereço, comprovante de conclusão do Ensino Médio, documento de identidade e a folha de identificação da Carteira de Trabalho. Após a inscrição online, os candidatos recebem um e-mail de confirmação.

A primeira etapa da seleção será por meio de um teste online. As demais fases serão presenciais. Os selecionados iniciarão o trabalho em fevereiro de 2019 e o programa tem duração de um ano. O valor da remuneração e benefícios ofertados são compatíveis com o mercado.

