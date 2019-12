Programa para gestores de Saúde deve chegar a todos os estados em 2020

Gestão Itinerante já passou por Alagoas, Roraima, Piauí e Ceará(Foto:Divulgação)

O ministério da Saúde anunciou que o projeto Gestão Itinerante, que promove oficinas, ciclos de palestras e debates sobre saúde pública, deve percorrer todos os estados brasileiros em 2020. O projeto, que já estava em andamento desde setembro deste ano, já foi levado para os estados de Alagoas, Roraima, Piauí e Ceará.

Segundo a nota divulgada pelo ministério, o objetivo da iniciativa é descentralizar o treinamento de gestores e profissionais de saúde que não estão próximos da capital, Brasília. “Fazemos um levantamento direcionado para cada estado que nós vamos visitar para saber quais são as principais dúvidas dos gestores. Dessa forma, estamos fazendo um modelo de gestão descentralizada, de aproximação do Ministério da Saúde com os entes federados, o que não existia antes”, explicou em nota o diretor de Gestão Interfederativa e Participativa do Ministério da Saúde, Allan Quadros Garcês.

O programa também apresenta aos servidores as iniciativas mais modernas do ministério. Programas estratégicos, como o Conecte SUS, que informatiza o atendimento na rede pública, e o Movimento Vacina Brasil, que visa aumentar a cobertura vacinal de doenças consideradas erradicadas no país, fazem parte do ciclo de treinamento dado aos profissionais.

Por:Agência Brasil

28.12.19 18h04

