Programação da Semana da Pátria de Novo Progresso está definida-O tema deste ano “O Brasil que Queremos”

A Secretaria de Educação juntamente com escolas, entidades e Prefeitura de Novo Progresso definiram a programação alusiva à Semana da Pátria de 2018.

O tema deste ano “O Brasil que Queremos”.

As homenagens terão início no dia 3 de setembro, a partir das 7h30, com hasteamento das bandeiras, em ato cívico na Escola Deputado João Carlos Batista e Colégio Redentor.

Cada momento cívico será coordenado pela Secretaria de Educação e por entidades parceiras. Também serão proporcionadas apresentações culturais. Todos os eventos tendo como local as escolas do município.

A Secretaria Municipal de Educação divulgou em uma cartilha os horários escolas e a lista por ordem do desfile do dia 7 de Setembro.

As comunidades tem os dias antecipados

DIA 05 DE SETEMBRO:COMUNIDADE SANTA JULIA

DIA 06 DE SETEMBRO: DISTRITO DE VILA ISOL

O Desfile em Novo Progresso acontecerá na Avenida Jamanxim, com inicio as 07h30mn na sexta-feira dia 7 de Setembro de 2018.

No dia 7 o Desfile Cívico está agendado para as7h30mn, e este ano a programação tem como tema: “”O Brasil que Queremos”, e vai reunir escolas municipais e estaduais, entidades, associações e clubes de serviço

Veja ordem do desfile:

Abrirá o desfile as Escolas Dr. Cleo Bernardo e Bom Jesus de Alvorada da Amazônia.

1º Creche DEjanira Melo

2º Creche Odair Videira;

3º Creche Diethelm Birk;

4º Creche Primeiros Passos;

5º Creche Tia Celi;

6º Escola Curumim;

7º Escola José Lázaro Bubalo;

8º Escola Machado de Assis e Edelberto Oderdenge;

9º Escola Prof. Jackson André;

10ºEscola Prof. Doralina Ruaro;

11ºEscola Prof. Vãnia Mesquita;

12ºEscola Maria Ignes;

13ºEscola Waldomiro Mendes;

14ºEscola Mario Dagostin;

15ºColégio Redentor;

16ºEscola Tancredo Neves;

17ºColégio Hiper Ideal;

18ºInstituto Edson Roier;

19ºEscola DEp. João Carlos Batista;

20ºEscola Waldemar Lindemayer;

21ºFaculdade Cavanis;

22ºMinistério DEsperta Débora;

23ºEscolinha de Futebol do Grêmio;

24ºAssistência Social;

25ºCepa;

26ºUNICIC;

27ºClube dos Desbravadores Adventistas

28ºCTG;

29ºFederação Tiro de Laço;

30º Polícia Militar.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

