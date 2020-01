Programas de acesso ao ensino superior têm cronogramas divulgados pelo MEC

Seleção do Sisu, Prouni e Fies começa nos próximos dias

Nos próximos dias, candidatos que participaram da edição do Enem 2019 poderão utilizar as suas notas para o ingresso nos cursos superiores que desejarem. O Governo Federal, através do Ministério da Educação (MEC), divulgou os editais do Sistema de seleção Unificada (Sisu), Programa de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa Universidade para Todos (Prouni), principais programas de acesso à graduação.

O critério comum para participar das seleções é ter realizado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tendo obtido nota satisfatória para concorrer às vagas disponíveis, como nota superior a 400 pontos na redação.

Confira o cronograma abaixo:

Sisu: o participante do Enem 2019 que pretende fazer uma graduação em universidade pública precisa fazer a inscrição no Sisu ainda no primeiro semestre deste ano.

Para concorrer a uma vaga pelo programa, o estudante não pode ter obtido nota zero na redação.

Inscrições via internet: de 21 de janeiro até as 23h59 de 24 de janeiro;

Resultados: 28 de janeiro;

Matrícula: até 4 de fevereiro;

Lançamento da ocupação nas vagas pelas instituições participantes: até 7 de fevereiro;

Inscrição para lista de espera: até as 23h59 de 4 de fevereiro.

Fies: para este programa, o estudante irá concorrer a vagas em instituições privadas. Nesse caso, de acordo com a nota alcançada, o participante terá uma parte ou a totalidade do curso financiado por recursos do governo federal.

Inscrições: 5 de fevereiro até as 23h59 de 12 de fevereiro;

Resultados: 26 de fevereiro;

Continuidade da inscrição após aprovação na pré-seleção: 27 de fevereiro até as 23h59 de 2 de março;

Pré-seleção na lista de espera: 28 de fevereiro até as 23h59 de 31 de março.

Prouni: também voltado para faculdades particulares, o Prouni oferta bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%). Para concorrer, o estudante deve ter obtido média mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação no Enem.

Inscrições: 28 de janeiro a 31 de janeiro;

Resultado da primeira chamada: 4 de fevereiro;

Validação e comprovação documental: 4 a 11 de fevereiro;

Registro no SisProuni e emissão dos termos pelas instituições (primeira chamada): 4 a 14 de fevereiro;

Resultados da segunda chamada: 18 de fevereiro;

Validação e comprovação documental (segunda chamada): 18 a 28 de fevereiro;

Registro no SisProuni e emissão dos termos pelas instituições (segunda chamada): 18 de fevereiro a 3 de março.

*Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil/Com Foto

