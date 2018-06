Progressense de apenas 11 anos vai fazer teste no Grêmio em Porto Alegre (RS)

Foto: Divulgação – O desportista atacante Enzo Bertollo, de apenas 11 anos, filho do ex vereador Eloido Bertollo, vai viajar nesta sexta-feira (15) com destino Porto Alegre (RS), onde vai ter mais uma oportunidade em teste no Grêmio.

Enzo esteve no ano passado naquela agremiação com mais 12 jovens progressenses, entre eles somente Enzo foi chamado para um novo teste.

Enzo carrega o sonho de se tornar um jogador profissional , e seus familiares apoia e incentiva o filho que vê no futebol o seu futuro. “O Fábio é um bom menino e luta para tornar o seu sonho em realidade. Estamos aqui para dar todo apoio que ele precisar”, garantiu o Pai Eloido Bertollo.

Nas redes sociais (WhatsApp ) , amigos , professores, divulgam e apoiam o Garoto;” Enzo, filho do Sr.Eloido, embarca amanhã para o Rio Grande do Sul, seu segundo teste na equipe do Grêmio, estamos aqui torcendo pelo Enzo”, divulgam.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

