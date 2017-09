Progressense e mais três são presos durante Operação ‘Sairé e Paz’ em Alter do Chão

O nome e a foto não foi divulgado pela policia que investiga a participação dele em assalto a banco e outros crimes em Alter do Chão.

Festival do Sairé 2017 – Objetivo da operação deflagrada nesta quinta-feira (21) era combater o tráfico de drogas. Com o grupo foram encontrados celulares e droga, possivelmente maconha do tipo “Skunk”.

Foram apreendidos celulares, dinheiro e uma quantidade aproximada de meio quilo de maconha (Foto: Geovane Brito/G1 )

Após alguns meses de investigações, as Polícias Civil e Militar cumpriram na manhã desta quinta-feira (21) nove mandados de busca e apreensão na Operação “Sairé a Paz”, deflagrada na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará. Durante a ação, três homens foram presos e um adolescente apreendido. Com eles a polícia encontrou mais de meio quilo de droga, possivelmente maconha do tipo “Skunk”, além de celulares e dinheiro.

Os presos têm 18, 21 e 32 anos, e o menor 16, que é irmão de um dos maiores. Os quatro são naturais de Santarém, Guaratã do Norte (MT), Várzea Grande (MT) e Novo Progresso (PA), respectivamente. Cerca de 60 policiais estiveram envolvidos na operação.

De acordo com o delegado Jamil Casseb, a polícia capturou os quatro em um mesmo local enquanto os mesmos fabricavam drogas. Um dos presos, identificado como Eduardo da Silva Inácio, era um dos que chefiavam a quadrilha. “Sabemos que nesta epóca do Sairé aumenta o tanta a venda como o consumo de entorpecentes em Alter do Chão. Foi feita essa investigação, solicitamos nove mandados de busca e apreensão e conseguimos localizar o Eduardo e a sua quadrilha”, disse.

Ainda conforme o delegado, os criminosos são suspeitos de praticarem outros crimes em Alter do Chão, como assaltos e roubos a vistantes, residências da localidade e a Agência dos Correios da vila.

Os responsáveis do menor serão acionados e o caso comunicado à Justiça. Os três maiores vão ser ouvidos e encaminhados a Central de Triagem Masculina da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, na comunidade Cucurunã, localizada na região do Eixo Forte.

Por Redação Jornal Folha do Progresso com informações de Geovane Brito, G1 Santarém, Pará

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...