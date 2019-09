Progressense é morto a tiros em área de garimpo na Guiana Francesa

Gleibson Pereira Lopes vestido com a mesma camisa que foi encontrado morto — Foto: Facebook/Reprodução

O Progressense , fazia menos de dois anos que foi arriscar a sorte na vida em região de garimpo no Amapá.

Em vídeo amigos de Gleibson acusam a policia da França em atirar nas costas da vitima, ele foi morto sem defesa.

Gleibson Pereira Lopes é natural de Novo Progresso onde teve sua infância, a dois anos saiu para região do Amapá.

O G1 do Amapá divulgou nesta segunda-feira (23) que a Polícia Civil de Oiapoque, no extremo norte do Amapá, confirmou a morte do brasileiro Gleibson Pereira Lopes, de 28 anos, assassinado a tiros numa área de garimpo na Guiana Francesa, território ultramarino europeu, que faz fronteira com o Brasil.

Conforme a reportagem , o jovem foi morto no domingo (22) numa área isolada e o corpo foi trazido por garimpeiros para Oiapoque na segunda-feira (23). A Polícia Civil informou que Gleibson era uma espécie de atravessador ilegal e levava suprimentos para áreas de exploração garimpeira.

Um vídeo feito dentro da mata por colegas de Gleibson e divulgado nas redes sociais mostram o corpo do garimpeiro na floresta com várias perfurações de balas. Na gravação, a morte é atribuída a militares franceses conhecidos da Legião Estrangeira, que integram o Exército.

O Ministério das Relações Exteriores, em nota, informou que o Consulado do Brasil em Caiena, capital da Guiana Francesa, está acompanhando o caso.

Assista ao Vídeo;

A cônsul adjunta brasileira na Guiana Francesa, Christiane Aquino, disse por telefone à Rede Amazônica que entrou em contato com as autoridades do país, que confirmaram a prisão do militar apontado como autor dos disparos.

“As autoridades francesas já admitem que foi um militar da Legião Estrangeira que fez os disparos acidentalmente, que já está preso e que já foi aberto um inquérito policial militar. Em paralelo à Polícia Civil está com inquérito”, explicou.

A acusação aos policiais foi confirmada pela Polícia Civil do Amapá. Segundo o delegado Bruno Almeida, de Oiapoque, caso seja confirmado que o brasileiro foi morto pelo legionário francês, as investigações devem ficar sob a atribuição francesa.

A família não divulgou se vai buscar o corpo do Jovem Gleibson Pereira Lopes, ou será sepultado naquele estado.

