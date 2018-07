Progressense é morto durante assalto em Santana do Araguaia

Crime ocorreu na noite desta quarta-feira (11) , em Santana do Araguaia a vítima não reagiu e foi morta a tiro pelo bandido. (Foto:WhatsApp)



O Progressense Jorge Fuchs, estava de ferias com a família na cidade de Santana do Araguaia (PA), estava na casa da sogra, momento que saiu para fora da casa e aproveitou para mexer no celular foi surpreendido por um elemento (foi preso em flagrante) que tomou o celular de suas mãos e deferiu um tiro fatal na vitima.

Um parente de Jorge Fuchs , informou ao jornal Folha do Progresso que o assalto ocorreu por volta das 19h00mn desta quarta (11), a vitima foi baleada com um tiro, morreu no local, a policia daquela cidade prendeu o assassino e ao puxar a ficha do elemento encontraram outros homicídios por roubo de celular. A noticia chocou a comunidade!



O Progressense Jorge Fuchs é morador desde a década de 1980, ele e sua família tem propriedade na comunidade de São José distante 6o km da cidade de Novo Progresso. O corpo da vitima de latrocínio em Santana do Araguaia deve de chegar na tarde desta quinta-feira (12), o Prefeito Macarrão enviou uma aeronave para buscar, familiares avisam que por volta de 12:30 e o corpo será velado na comunidade são José na capela e será sepultado no cemitério da comunidade.

