Progressense está desaparecida – ela estaria no garimpo em Ponte e Lacerda no MT

Familiares da Jovem Paula Andressa (foto), natural do estado do paraná , que residiu em Novo Progresso no estado do Pará esta desaparecida a sete dias – os familiares paranaenses estão em Pontes e Lacerda no estado do Mato Grosso em busca de notícias. A paranaense que que saiu de Novo Progresso residia por último em Ponte e Lacerda no Mato Grosso, sumiu há uma semana. A casa foi encontrada aberta e com luzes acesas.

A residência de Paula Andressa fica no Residencial Vera, em Pontes e Lacerda. Além das luzes acesas, a tia e o pai da jovem localizaram o portão apenas encostado e as duas bolsas que ela utilizava no dia-a-dia. Dentro de uma delas tinha documentação, remédios que ela utilizava para tratamento de depressão e labirintite e uma quantia em dinheiro.

O Jornal Centro Oeste, do SBT de Pontes e Lacerda, divulgou na última segunda-feira (09), com exclusividade, o desaparecimento da jovem mostrando, inclusive, fotos enviadas pela família.

O último contato que a família teve com Paula foi na terça-feira passada, dia 03, quando ela afirmou que hoje venceria o aluguel da casa onde mora e iria decidir se continuava em Pontes e Lacerda ou se ia embora. Veja o perfil de Paula Andressa no Facebook.

Paula Andressa trabalhava como “Promouter de Eventos” em Novo Progresso, ficou conhecida quando teve um relacionamento amoroso com Dj Denom, estava separada e por ultimo trabalhava em uma funerária no município e comunicou a família que iria para Pontes e Lacerda tentar a sorte em garimpo. Na tarde desta terça (10) a Polícia Civil fez buscas na casa de Andressa para tentar encontrar alguma pista sobre o paradeiro da jovem. As investigações continuam.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações tv centro oeste

