Progressense Mariana Soares morre vitima de acidente de transito no Crepurizinho

Mariana é natural da cidade de Novo Progresso. Devido a falta de internet no Crepurizinho nos últimos dias, a comunicação está muito difícil, por este motivo não se sabe informações sobre o destino do corpo.

Ainda de acordo com informações, todos os demais ocupantes do veículo sobreviveram, inclusive o motorista. Uma das passageiras ainda teria machucado o braço, porém, sem muita gravidade.

Segundo informações colhidas, com pessoas próximas da vítima, cerca de sete pessoas estavam em uma caminhonete Hillux que tombou após um dos pneus “desembeiçar”, a mulher teria sido arremessada para fora do mesmo. Ela ainda teria sido socorrida e levada ao posto de saúde, porém, não resistiu e morreu pouco depois.

