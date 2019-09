Progressense morto por legionário francês é sepultado na Guiana Francesa

Amigos socorreram a vitima e denunciaram a morte por militar francês- (Foto:WhatsApp-Jornal Folha do Progresso)

O progressense foi morto – pelas costas – por um militar francês em uma área de garimpo ilegal na Guiana Francesa.Gleibson carregava galões de 50 litros com combustível para abastecer os garimpos quando foi morto.

A Polícia Civil de Oiapoque, no Amapá, confirmou que o corpo do Jovem brasileiro Gleibson Pereira Lopes, 28 anos, assassinado a tiros numa área de garimpo na Guiana Francesa, no último domingo (22), foi sepultado no cemitério municipal daquela cidade na terça-feira(24).

Gleibson que nasceu em Novo Progresso onde reside os familiares, estava a trabalho na região de garimpo na fronteira entre o Brasil e o território da ultramarino da França, próximo ao distrito de Vila Brasil, cerca de quatro horas de barco de Oiapoque.

De acordo com o site G1, a cônsul adjunta brasileira na Guiana Francesa, Christiane Aquino, disse que autoridades francesas confirmaram a prisão do militar apontado como responsável pela morte do brasileiro.

Amigos em vídeo denunciar o crime.

O autor dos disparos fazia parte do quadro da Legião Estrangeira, unidade ligada ao Exército Francês que admite estrangeiros.

“As autoridades francesas já admitem que foi um militar da Legião Estrangeira que fez os disparos acidentalmente, que já está preso e que já foi aberto um inquérito policial militar. Em paralelo à Polícia Civil está com inquérito”, explicou Aquino.

A Polícia Civil informou que Gleibson carregava galões de 50 litros com combustível para abastecer os garimpos quando uma embarcação se aproximou do grupo. Os garimpeiros se espantaram ao ver os militares e correram mato adentro. Conforme apurou o Jornal Folha do Progresso, foi nesse momento que o legionário disparou.

Gleibson Pereira Lopes, 28 anos, entra para estatista de garimpeiros mortos por franceses naquela região de garimpo. O Governo Brasileiro esta acompanhando as investigações.

