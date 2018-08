Progressense paga o gás de cozinha mais caro do País- O Paraense 11º mais caro do Brasil

No Pará o preço do produto ficou R$ 71,92 em julho, é o 11º mais caro do Brasil, segundo Dieese; (Foto:Divulgação)



O Jornal Liberal publicou nesta terça-feira (14) que o Paraense paga o 11º gás de cozinha mais caro do País, o preço do produto ficou R$ 71,92 em julho, segundo Dieese. Com os dados de Pesquisa do Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada na manhã desta terça-feira (14) aponta que o paraense paga o 11º botijão de gás de cozinha mais caro do País. No mês passado, o produto foi encontrado em média a R$ 71,92, com preço variando entre R$ 60 e R$ 100. Novo Progresso e Redenção são os municípios paraenses com botijão mais caro do Estado, com preços chegando a média de R$ 96,23 em Redenção e R$ 110 em Novo Progresso, comercializando o mais caro do Brasil. Mesmo com a queda registrada em julho, o preço do produto no Pará acumula reajuste de 1,42% nos primeiros sete meses do ano.

De acordo com a pesquisa do Dieese, no mês passado o gás de cozinha de 13 quilos foi comercializado em média a R$ 64,54 em Belém, com menor preço encontrado a R$ 60 e o maior a R$ 75. Entre os municípios paraenses, Novo Progresso foi o que comercializou o produto mais caro, custando em média R$ 100 maior R$110, seguido por Redenção com o menor preço a R$ 85 e o maior a R$ 95. Em seguida aparece Xinguara com preço médio de R$ 90, com menor preço a R$ 87 e o maior a R$ 95. Paragominas registrou o terceiro botijão de gás de cozinha mais caro do Estado, com preço médio de R$ 87, 17, com o menor preço de R$ 85 e o maior a R$ 89.

Entre todos os estado do País, Novo Progresso comercializa o gás de cozinha mais caro do País, o Pará comercializa o 11º gás de cozinha mais caro, ficando atrás de capitais como Mato Grosso, Tocantins, Roraima e Acre.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso com informações Dieese/PA e DOL.

