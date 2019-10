Progressense procura em Itaituba pai que não conhece há 27 anos

(Foto:Arquivo Pessoal Facebook)- Carla Daiane Carlos da Silva, de 27 anos, residindo atualmente no município de Novo Progresso, procurou a imprensa da cidade de Itaituba através do Jornal plantão 24 horas News para pedir ajuda objetivando encontrar o pai, José Domingos, que nunca conheceu.

Carla Daiane Carlos da Silva, 27 anos , procura o pai “Jose Domingos” que é natural de Arames no Maranhão, teve um relacionamento no ano de 1990 com a mãe, Iracy Carlos da Silva, conhecida como Lora, em Itaituba, e que a última notícia que teve dele foi em 2003, de que possivelmente ele estaria morando em Imperatriz-MA, desde então, nunca mais obteve informações do seu pai.

As únicas informações da família paterna que ela tem, são as de que a avó se chama Benedita, o irmão dele se chama Carlos e uma irmã se chama Antônia, conhecida pelo apelido de Toinha.

Outro ponto importante enfatizado por ela, que pode ser o estopim para que ele seja localizado, foi em relação ao seu nome, o qual o pai escolheu nomeá-la como Luana, porém, ela foi registrada como Carla Daiane Carlos da Silva, sendo “Luana” somente o apelido dela.

Caso você saiba de alguma informação que leve ao paradeiro de seu José Domingos, entre em contato com a filha através do Whatsapp (93) 8408-8322.

Por:Plantão24 hora news

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...