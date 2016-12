Progressense que sobreviveu de acidente, permanece com saúde estável no MS.

(Juvinal Lunardi Foto Reproduçpão internet ) – Sobrevivente de acidente em Rio Brilhante respira com ajuda de aparelhos,divulga jornal.

De acordo com Jornal Correio do Estado (MS), é Considerado estável estado de saúde de Jones Lunardi, de 44 anos, sobrevivente do acidente ocorrido na tarde do dia 20 de Dezembro de 2016, no quilômetros 375 da BR-163, em Rio Brilhante (MS).

Jones foi levada para o Hospital da Vida, em Dourados, deu entrada com diversas fraturas pelo corpo, como braço direito e perna esquerda.

Já foi examinado pelos médicos e respira com a ajuda de aparelhos. Somente com melhora do quadro de saúde é que será possível realizar algum tipo de procedimento cirúrgico. Este laudo medico saiu dois dias após o acidente – o Jornal folha do Progresso tentou contato com hospital aonde Jones esta internado e possivelmente amanhã quarta- feira (28) teremos novas informações sobre estado de saúde do sobrevivente.

Jones era passageiro no veículo Honda Civic, que tinha como condutor, Jovinal Lunardi, de 40 anos, morador de Novo Progresso (PA), que chegou a ser socorrido mas morreu no hospital de Rio Brilhante.

O veículo que os dois ocupavam aquaplanou e bateu de frente com caminhão. Chovia forte no momento do acidente. Vítimas foram socorridas por equipes de resgate da concessionário CCR MSVia.

