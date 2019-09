Progressense Rangel ‘Anaconda enfrenta Caio Cocão na próxima sexta-feira no Rio de Janeiro

Rangel segura a bandeira do municipio de Novo Progresso ao vencer e vence luta principal do NCE 22 no RJ (Foto:Reprodução)

Na próxima sexta-feira (6), o atleta progressense “Rangel Anaconda” vai enfrentar o invicto atleta Caio Cocão (4v-0d), de Jacaraípe, no Espírito Santo.

Leia Também>lutador Progressense “Rangel de Sá” vence luta no NCE 22 NO RJ

O lutador paraense de Novo Progresso, Rangel ‘Anaconda’ (5v-1d) vai encarar Caio Cocão (4v-0d), de Jacaraípe, no Espírito Santo, em duelo válido pela categoria super-leve do Shooto Brasil, que realizará sua 95ª edição. O evento será sediado na Vivi Arena, no bairro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro e terá transmissão ‘ao vivo’ do Canal Combate.

Caio irá em busca de sua quinta vitória como profissional.

Caio Cocão comenta duelo no Shooto Brasil 95: “Já fiz a luta da noite e dessa vez não será diferente”

Em conversa exclusiva com o ‘Torcedores.com’, Caio Cocão comentou como foi sua preparação para encarar Rangel ‘Anaconda’, afirmando que, está se sentindo 100% preparado tanto físico, quanto psicologicamente para o duelo.

