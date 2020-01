Progressense recebe medalha do exercito em Novo Progresso

HOMENAGEM MILITAR AO PROGRESSENSE

O Progressense Claudinho Leite, recebeu uma visita surpresa do ilustre comandante geral do Batalhão 53 BIS – Batalhão de Infantaria de Selva (Itaituba/PA) Coronel Peixoto. A visita ocorreu em meados de 2019 na loja Gazin de Novo Progresso.

Claudinho que atualmente trabalha na empresa Gazin de Novo Progresso, recebeu medalha de honra simbolizando amigo do Batalhão.

Na oportunidade esteve presente o Capitão Diniz Dias e o Tenente Oliveira Silva (Foto).

Claudinho serviu as forças armadas em 1995 e 1996 com sua boa conduta recebeu carta de apresentação e honra ao mérito para ingressar na vida civil. Claudinho muito conhecido em nossa cidade por trabalhar em vários seguimentos e participar de várias entidades, CTG entre outros, mostrando ser uma pessoa trabalhadora e voluntário sem medir esforços para ajudar a sociedade.

Claudinho falou da importância destes ensinamentos em especial pelo comandante na época, Tenente Guarino, hoje com a patente de Coronel Guarino.

Exército Brasileiro

A Medalha Exército Brasileiro foi criada para distinguir cidadãos e instituições civis, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira ou das Forças Auxiliares que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.

