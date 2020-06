Progressense recuperado de Covid-19 recebe alta em Santarém

(Foto:Divulgação) – Homem supera fase crítica da Covid-19 após coma e cita “eu venci o covid-19” ‘Milagre’ … que não estava apenas dormindo e que precisava lutar para sobreviver. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Santarém.



O trabalhador rural Jurucey dos Santos de 57 anos, chegou ser internado no hospital de Novo Progresso com estado grave de Covid-19, foi transferido EM UTI aérea com aeronave do governo do estado para hospital na cidade de Santarém onde ficou 15 dias em UTI. Ele precisou ser entubado.

Jurucey teve quadro clinico agravado e após contrair Covid-19, por ser diabético, está recuperado , recebeu alta nesta quinta-feira (18), onde estava internado no Hospital Regional de Santarém.

Equipe de saúde registrou o momento que o paciente deixou hospital junto com a familia e divulgou nas redes sociais.

