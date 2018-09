Progressenses lutadores de karate Kyokushinkaikan levantam a bandeira do município no MS

Nós Viemos em 4 lutadores e estamos voltando.com 6 troféus,divulgaram.

(Foto:Reprodução Facebook) – Os Sensei Eduardo César Kreuz, Leo Kreuz aos atletas Jander Ribas e Prof. Ronaldo de Novo Progresso Pará e Sérgio Da Silva Lopes de Morais de Almeida-PA, fizeram presente no XV Campeonato brasileiro de karate Kyokushinkaikan em Navirai (MS) e a bandeira do município e do estado foi representada e saiu vencedora.

A disputa aconteceu no último dia 08 de Setembro de 2018, na cidade de Naviraí – MS o 15º Campeonato Brasileiro de Kyokushinkaikan Karate. Nós viémos em 4 lutadores e estamos voltando.com 6 troféus,divulgaram.

Quero agradecer a Deus pelas bênçãos, agradecer minha mãe, minha namorada ,minha família, amigos e alunos pela torcida e apoio (foram fundamentais )pois essa conquista #ENossa

Agradeço tbm a todos os patrocinadores q nos ajudou e apoio nossa vinda ate aki para representar nosso município no XV Campeonato brasileiro de karate Kyokushinkaikan

Vinhemos em 4 lutadores e estamos voltando.com 6 troféus 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

#AcademiaCombat3#Teamedukreuz

