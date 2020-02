Progressenses Participam da Cerimônia de Posse do Novo Comando do 53º BIS em Itaituba

Novo Progresso esteve representado na cerimônia de passagem do comando do 53º Batalhão de Infantaria de Selva (53º BIS), para o novo comandante (Fotos:Claudinho Leite)

Na noite do dia 30 de Janeiro de 2020, as 19:30 horas, foi realizada a troca do comando do 53 BIS – Batalhão de Infantaria e Selva Tenente-Coronel Joaquim Caetano Corrêa.

O General de Brigada Carlos Henrique Teche presidiu a solenidade passando o comando para o Tenente-Coronel Tiberio Sergio Holanda Lira, estava servindo na Brigada de Cavalaria, sediada em Ponta Grossa/PR.

O Coronel Alexandre Ribeiro Peixoto dos Santos comandou o 53 BIS no período de 18 Janeiro 2018 a 30 Janeiro 2020, onde desempenhou várias missões com bravura mantendo o Batalhão com referência na Amazônia e no Brasil, agora está com nova missão no Centro de Inteligência do Exército em Brasília/DF.

Confraternização

Na ocasião esteve presente várias autoridades bem como o Sr. Excelentíssimo Prefeito de Itaituba/PA Valmir Climaco e o Veredor Wescley Tomaz, esteve presente também os progressense Claudinho Leite, Marli Nardino e Franciele Deon.

Após a solenidade os convidados foram recepcionados na área de lazer dos Subtenentes e Sargentos de Itaituba (ALSSEI) para um coquetel com muitas variedades, pratos de alto nível. Animado com um show da banda Outdoor.

Assista ao vídeo;

Galeria de Fotos;

Com Informações obtidas do Oficial de Comunicação Social e Relações Pública Tenente Costa.

Por: Claudinho Leite

