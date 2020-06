Progressenses são presos com notas de R$100 e R$ 20 falsas no distrito de Caracol

Três pessoas foram presas entre eles 02 progressenses no distrito de Caracol município de Trairão com mais de 5 mil reais em notas de R$100 e R$ 20 falsas.

O Jornal Folha do Progresso esteve em contato com a Policia Civil do Trairão em busca das imagens dos envolvidos, mas teve resposta negativa devido a lei que proibi divulgação de imagens de envolvidos em crimes pelas autoridades policiais.



Três pessoas foram presas, na tarde deste sábado (6), acusadas de repassarem notas falsas em diversos comércios de comunidades e distritos do município de Trairão. Com os acusados a polícia encontrou R$ 5.740,00 em notas falsas, sendo 57 notas de cem reais e 02 notas de 20 reais. Além disso, cerca de R$ 871,00, aparentemente em notas verdadeiras, 03 Celulares e alguns objetos comprados nos comércios com o dinheiro falso, também foram encontrados com o trio.

Segundo a polícia, o trio teria saído do município de Novo Progresso, passado por Moraes Almeida, até no no distrito de Caracol, em Trairão, onde foram presos.

Os acusados foram identificados como Adriano da Silva Moreira, de 24 anos, natural de Tangará da Serra-MT, Wilson Alvorada Sousa, de 19 anos, natural de Novo Progresso, e Vicente Romão da Costa, de 40 anos, também natural de Novo Progresso. Eles utilizavam um carro de cor branca e placa OMB-0840, de Novo Progresso.

Como agia o trio

Segundo a polícia, eles paravam em comércios às margens da BR-163. Um deles descia do carro para comprar algo utilizando as notas falsas e, em seguida, recebia o troco em dinheiro verdadeiro, sem que as vítimas percebessem.

Eles chegaram a ser flagrados por câmeras de segurança em um posto de combustíveis de uma comunidade, o que facilitou a identificação do veículo.

